Höcke will 2024 in Thüringen als Spitzenkandidat antreten

Björn Höcke, AfD-Fraktionschef, spricht. © Martin Schutt/dpa/Archivbild

Thüringens AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke will bei der Landtagswahl 2024 als Spitzenkandidat seiner Partei antreten. Man wolle 2024 die Machtfrage stellen, sagte Höcke am Samstag bei einem Parteitag der Thüringer AfD in Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land). „Ich möchte euch 2024 in die Landtagswahl als Spitzenkandidat führen“, rief Höcke rund 250 Thüringer AfD-Mitgliedern zu.

Pfiffelbach - „Ich möchte, dass wir das Establishment jagen.“

In Thüringen wird im Jahr 2024 ein neuer Landtag gewählt. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte am Freitag angekündigt, erneut antreten zu wollen.

Höcke griff Ramelow in seiner Rede beim Landesparteitag an und bezeichnete ihn als „selbstverliebt“ und „machtberauscht“. An Ramelow gerichtet sagte Höcke: „Wenn Sie es wagen sollten, tatsächlich noch einmal als Spitzenkandidat der Linken anzutreten, dann werden Sie nach den Landtagswahlen 2024 vollständig besiegt sein“. Die AfD Thüringen werden „diesem abgehalfterten Ministerpräsidenten“ ein „politisches Waterloo“ bereiten, rief Höcke.

Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, bezeichnete Höcke als Rechtsextremisten.

Höcke kandidierte in Pfiffelbach erneut als Landesvorsitzender der Thüringer AfD. Die Abstimmung soll im Laufe des Samstags erfolgen. dpa