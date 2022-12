Holter verteidigt Pläne für neues Schulgesetz

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter hat die Pläne von Rot-Rot-Grün für eine erneute Reform des Schulgesetzes verteidigt. „Gehen wir den Weg in die Schule der Zukunft, oder gehen wir den Weg in die Schule der Vergangenheit?“, fragte der Linke-Politiker am Donnerstag im Landtag in Erfurt. Es handele sich bei den Vorschlägen der Koalition um einen „Gesetzentwurf der Modernität“.

Erfurt - Die Fraktionen von Linke, SPD und Grünen hatten ein umfassendes Reformpaket zum Bildungssystem ins Parlament eingebracht. Es wurde nun in erster Lesung im Landtag beraten und in den Bildungsausschuss überwiesen.

Es sieht unter anderem vor, die Abschlussprüfung an Gymnasien in der zehnten Klasse abzuschaffen, die Lehrerausbildung grundlegend zu reformieren, einen durchgehenden Praxisbezug an Regelschulen und eine Rechtsgrundlage für digitalen Unterricht zu schaffen. Auch die Entwicklung von Gemeinschaftsschulen will Rot-Rot-Grün forcieren. Die Opposition sieht viele Punkte im Entwurf kritisch. CDU-Fraktion und FDP-Gruppe hatten eigene Vorschläge zur Änderung des Schulgesetzes eingebracht. dpa