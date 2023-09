Holter wirbt für Schritt zur Pflegefamilie

Ein Mädchen wird von seiner Mutter in den Arm genommen und getröstet. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Mehr als 2000 Kinder leben in Thüringen in Pflegefamilien. Der Bedarf nimmt zu. Thüringens Jugendminister Helmut Holter appelliert daher an Familien, Pflegekinder aufzunehmen. Zugleich mahnt er zu einer wohlüberlegten Entscheidung.

Erfurt - Thüringens Jugendminister Helmut Holter (Linke) hat an Familien im Land appelliert, Pflegekinder aufzunehmen. „Wir brauchen Sie, wir brauchen Ihre Familie, um Kindern, die nicht den Schutz und das Wohlfühlen in der Familie haben, diesen Kindern genau das zu ermöglichen“, sagte Holter am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Erfurt. Es sei keine einfache Entscheidung und sie müsse in jedem Fall mit dem jeweiligen Jugendamt abgestimmt werden.

Nach Angaben des Jugendministeriums leben in Thüringen mehr als 2000 Kinder in einer Pflegefamilie. Viele von ihnen kommen den Angaben nach aus schwierigen Verhältnissen.

Holter sagte, dass die Fälle von Kindeswohlgefährdungen zunähmen. „Wir brauchen mehr Pflegefamilien“, sagte er. Ein solcher Schritt bedeute aber auch viel Verantwortung und müsse wohlbedacht sein.

Holter stellte anlässlich des bevorstehenden Weltkindertages am 20. September, der in Thüringen ein gesetzlicher Feiertag ist, eine neue Broschüre vor, mit der auf die Rechte von Pflegekindern aufmerksam gemacht werden soll. Sie adressiert vor allem Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jahren. Die Handreichung thematisiert elf ausgewählte Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention - etwa das Recht am eigenen Körper, das Recht auf Privatsphäre, das Recht auf Bildung und das Recht auf Umgang mit der Herkunftsfamilie. Holter sagte, es gehe darum, dass Kinder in Pflegefamilien selbstbestimmt leben können.

Über die Jahre ist die Zahl der Pflegekinder in Thüringen gestiegen. Gab es 2013 noch 1754 Pflegekinder, waren es im Jahr 2021 bereits 2207. Ein Sprecher des Jugendministeriums sagte, man gehe davon aus, dass die besonderen Belastungen für Familien durch die Corona-Pandemie für einen Anstieg bei Kindeswohlgefährdungen sorgten. Außerdem habe generell die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft beim Thema Kinderschutz zugenommen. Das sei positiv, führe aber auch zu mehr Meldungen. „Es gibt ein großes Dunkelfeld, das wir immer mehr ausleuchten wollen“, sagte der Sprecher. dpa