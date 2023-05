Hubert von Goisern und Wanda bei Kulturarena Jena

Kulturarena Jena im Jahre 2021 vor dem Theaterhaus. © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Das Programm der Jenaer Kulturarena ist fast komplett. Lediglich eine Show bleibt noch geheim und soll erst im Juni bekannt gegeben werden, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Das Open-Air-Festival vom 13. Juli bis 20. August in Jena findet in diesem Jahr zum 31. Mal statt. Im vergangenen Jahr lockten die Konzerte, Filme, Theatervorführungen und Kinderveranstaltungen unter freiem Himmel rund 63.

Jena - 000 Gäste an.

Als Spitzenreiter im Vorverkauf zeichne sich die Show von Hubert von Goisern ab, teilte die Sprecherin mit. Der Österreicher gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Neuen Volksmusik. Mit Stimme und Akkordeon mischt er Rock- und traditionelle Volksmusik. Für sein Konzert beim Jenaer Festival gibt es nur noch wenige Restkarten - das gilt auch für die Shows der österreichischen Rock-Pop-Band Wanda, von Popsänger Bosse und der Hip-Hop-Band Antilopen Gang.

Als Auftakt zum Festival zeigt das Theaterhaus Jena bereits vom 5. bis 9. Juli täglich das Stück „Vom Dorf„. Die Produktion schildere das Dorfleben durch die Erzählungen ihrer Bewohner, heißt es in der Ankündigung des Theaterhauses. „Wir holen das Dorf in die Stadt. Wir holen das Land auf den Theatervorplatz.“ Das „alle Formen sprengende Spektakel“ rankt sich nach Angaben der Macher um Erzählungen, Dorfgeister, Morde, Liebschaften und Verstrickungen. Motorcrossfahrer, Bäuerinnen und Dorfkids kämen ebenso zu Wort wie Rentner, „die alles schon gesehen haben“.

Zum Festival gehören auch wieder Filmvorführungen unter freiem Himmel. Immer sonntags und dienstags - insgesamt an 15 Abenden - sind Kinofans unter dem Motto „Einfach mal was Schönes“ eingeladen. Mit der gleichnamigen Familienkomödie von Karoline Herfurth startet die Filmarena am 16. Juli. Neben aktuellen Streifen und Klassikern wird die Vorpremiere des vierten Thüringen-Krimis um Gerichtsmedizinerin Theresa Wolff auf der großen Leinwand auf dem Theatervorplatz zu sehen sein. dpa