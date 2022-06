Hubrich zum Chef der Jungen Liberalen wiedergewählt

Christopher Hubrich bleibt Landesvorsitzender der Jungen Liberalen in Thüringen. Beim Treffen der Nachwuchsorganisation der FDP in Jena wurde er mit 25 Ja-Stimmen wiedergewählt - bei einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen. Der Landeskongress sei mit rund 30 Teilnehmenden doppelt so gut besucht wie der letzte, der in persona stattfand, sagte ein Sprecher.

Jena/Göschwitz - „Wir haben ein neues Gesicht für Thüringen geschaffen“, sagte Hubrich am Samstag zu Beginn des Kongresses. Dass es nun „neue JuLis“ gebe, sei „ganz, ganz toll“, sagte der 27-jährige Student der Staatswissenschaften. Im Laufe des Tages stehen auch die Wahlen seiner Stellvertretung aus.

Die erwartete Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, war verhindert, wurde aber von ihrem Stellvertreter Paavo Czwikla vertreten. Inhaltlich soll es zum nahenden Ende des Schuljahres um das Thema Bildung gehen. Die Nachwuchs-Liberalen kritisieren „eine schleppende Inklusion und Digitalisierung“ im Thüringer Schulsystem. dpa