Identität des an der Weida gefundenen Toten geklärt

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Die Identität des am Flussufer der Weida gefundenen Toten ist geklärt. Bei dem vor knapp zwei Wochen im Landkreis Greiz von Passanten entdeckten Mann handelt es sich um einen 52-Jährigen, der seit November 2022 aus dem Bereich Gera als vermisst galt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch die Obduktion habe die Identität zweifelsfrei festgestellt werden können.

Weida - Zur Todesursache wurden noch keine Angaben gemacht. Nach Polizeiangaben muss hierfür das vorläufige Obduktionsergebnis abgewartet werden.

Der Tote war am 16. März am Ufer der Weida in der gleichnamigen Stadt entdeckt worden. Der alarmierte Notarzt hatte laut Polizeiangaben nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Hinweise auf eine Straftat gab es den Angaben zufolge nicht. dpa