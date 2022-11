Innovationspreis geht nach Jena und ins Weimarer Land

Die diesjährigen Gewinner des mit 100.000 Euro dotierten Thüringer Innovationspreises kommen aus Jena und dem Weimarer Land. Fünf Spitzenentwicklungen und ein Unternehmer werden am Mittwochabend in Weimar ausgezeichnet, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Für den Wettbewerb wurden in diesem Jahr 62 Bewerbungen eingereicht.

Weimar - Etliche der Vorschläge beschäftigten sich mit Herausforderungen etwa in der Medizin und dem Infektionsschutz, der Energieeinsparung, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sieht darin „einen zuverlässigen Gradmesser für die hohe technologische Leistungsfähigkeit“ des Freistaates.

Die Auszeichnungen wurden in verschiedenen Kategorien vergeben. Geehrt wurden die Firmen Idloop aus Jena für einen kontaktlosen Fingerabdruckscanner sowie Coachwhisperer für die Entwicklung eines Kommunikationssystems, mit dem Trainer während des Spiels Kontakt zu den Sportlern aufnehmen können.

Jenpneumatik & Schlauchtechnik aus Jena erhielt den Preis für ein Reinigungsverfahren zum Entfernen von Rost oder Lacken mittels Wasser-Eisstrahlen. Für die Entwicklung eines Bauteils zur schnellen Überprüfung von photonisch integrierten Schaltkreisen wurde Jenoptik Optical Systems gewürdigt.

Das Jenaer Start-up Fluldect, das sich zunächst auf Lösungen zur Untersuchung der Trinkwasserqualität konzentriert, erhielt den Sonderpreis für junge Unternehmen. Zudem wurde der Geschäftsführer von Layertec aus Mellingen (Kreis Weimarer Land), Hartmut Heyer, für innovatives Unternehmertum ausgezeichnet. Seine Firma mit mehr als 350 Mitarbeitern produziert optische Teile für die Lasertechnik.

Der Innovationspreis wurde in diesem Jahr zum 25. Mal vergeben. Er würdigt die Innovationskraft von Unternehmen und soll zur Entwicklung neuer Produkte ermutigen. Das Preisgeld wird vom Wirtschaftsministerium gestiftet. dpa