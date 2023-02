3-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall in Meiningen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 3 Jahre altes Kind schwer verletzt worden. Der Junge sei beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der 3-Jährige schwebe allerdings nicht in Lebensgefahr.

Meiningen - Bei einem Spaziergang am Mittwochabend hatte sich der 3-jährige Junge von der Hand seiner Mutter losgerissen und war nach Angaben der Polizei zu seinem Vater gerannt, der sich auf der anderen Straßenseite befand. Eine herannahende Autofahrerin konnte den Unfall trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. dpa