Jäger in Rapsfeld angeschossen: 50-Jähriger erliegt nach Jagdunfall seinen Verletzungen

Jagdunfall in Thüringen: Angeschossener Jäger gestorben (Symbolfoto). © Patrick Pleul/dpa

Drei Tage nach einem Jagdunfall auf einem Rapsfeld in Thüringen ist der verletzter Jäger gestorben. Der 50-Jährige erlag seinen schweren Kopfverletzungen.

Saalfeld – Bei einer Jagd bei Großkochberg im Kreis Saalfeld-Rudolstadt (Thüringen) ist ein Jäger von einem Geschoss am Kopf getroffen worden. Der angeschossene Jäger (50) wurde am Donnerstag bei einer sogenannten Erntejagd schwer am Kopf verletzt. Sein Zustand war kritisch.

Tödlicher Jagdunfall in Thüringen: Jäger stirbt an schwerer Schussverletzung

Der 50-jährige Jäger erlag seinen schweren Schussverletzungen, wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte. Die Polizei ging bereits am Freitag von einem Jagdunfall auf. Offenbar handelte es sich um einen Querschläger, berichtet der MDR. Noch ist vieles unklar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Thüringen: Querschläger tritt Jäger bei der Erntejagd

Am Donnerstagabend hatte der Jäger während einer Erntejagd bei einem Rapsfeld eine schwere Schussverletzung am Kopf erlitten. Bei einer Erntejagd positionieren sich die Jäger um ein Feld, das abgeerntet wird. Durch die Arbeiten wird Wild – vor allem Wildschweine – aufgescheucht und kann dann von Jägern entnommen werden.

Schwerer Jagdunfall: Thüringer Landesjagdverband mahnt zur Vorsicht

Der Thüringer Landesjagdverband mahnte am Wochenende zur Vorsicht bei Erntejagden. Diese müssten gut vorbereitet werden, sagte der Verbandspräsident Ludwig Gunstheimer dem MDR. Jäger müssten immer von Hochsitzen mit ausreichend Abstand zur Feldkante schießen. Die Sicherheit sei immer wichtiger als der jagdliche Erfolg.

Bereits 2018 hatten sich in Thüringen zwei schwere Jagdunfälle ereignet. Ein Jäger war von seinem Waidkameraden bei Unterwellenborn erschossen worden. Bei einer Erntejagd bei Großsaara (Landkreis Greiz) wurde ein Mädchen, das in einer nahegelegenen Gartenanlage spielte, durch einen Schuss schwer verletzt. (ml)



Auch eine Treibjagd in Unterfranken (Bayern) endete im Januar 2022 für einen der Jäger tödlich. Ein Querschläger führte bei dem Mann zu tödlichen Verletzungen.