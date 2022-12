Jahrelange Planung: Verkehr rollt über neuen Teil der B247

Nach langjähriger Planung ist die Ortsumfahrung Kallmerode der B247 (Landkreis Eichsfeld) für den Verkehr freigegeben worden. Das teilte das Thüringer Infrastrukturministerium am Mittwoch mit. Die rund 5,5 Kilometer lange Strecke führt an Birkungen und Kallmerode vorbei. Im Norden schließt sie an die Ortsumfahrung Leinefelde, im Süden an die Ortsumfahrung Dingelstädt an.

Erfurt - Neu gebaut wurden 4,5 Kilometer Strecke, auf einer Länge von einem Kilometer wurde die vorhandene Straße ausgebaut. Von der Investition des Bundes in Höhe von 37 Millionen Euro profitierten sowohl die Bürger als auch Wirtschaft in der Region, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Michael Theurer (FDP), laut Mitteilung.

Die Planung für den Bau der Ortsumfahrung begann bereits vor deutlich mehr als zehn Jahren. Zwischenzeitlich wurden bei archäologischen Untersuchungen die Überreste mittelalterlicher Siedlungen gesichert. Der Spatenstich erfolgte im Oktober 2019. Seitdem wurden auch vier Brücken gebaut. dpa