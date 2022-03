Jenaer Fußball-Frauen unterliegen Freiburg 1:7

Ein Fußball liegt im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena haben in der Bundesliga die nächste Schlappe kassiert. Am Sonntag unterlagen die Thüringerinnen beim SC Freiburg mit 1:7 (1:4) und erlebten dabei ein Déjà-vu. Wie beim 1:5 im Hinspiel ging Jena durch Lisa Gora (8. Minute) früh in Führung, um dann einzubrechen. Zwischen der 34. und 45. Minute trafen die SC-Frauen durch Ereleta Memeti (34.

Jena - , 36.), Jana Vojtekova (41.) und Marie Müller (45.) vier Mal und schafften eine Vorentscheidung. Hasret Kayici (71.), Janina Minge (74.) und Lisa Kolb (76.) stellten nach der Pause auf 7:1

Nach dem 1:4 vor einer Woche gegen den SC Sand und dem Abrutschen auf den letzten Platz hatten die Jenaerinnen Wiedergutmachung versprochen. Es sah auch erst gut aus, die Deckung hielt dem Druck des SC lange stand, obwohl zu wenig Entlastung kam. Doch mit dem Doppelschlag der Gastgeberinnen war es um das Gesamtgefüge der Mannschaft geschehen. Daran änderte sich auch nach dem Wechsel nichts. Freiburg machte Druck und kam zu weiteren Treffern, als bei den Gästen die Kräfte schwanden. dpa