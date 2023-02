Jenoptik peilt in diesem Jahr Umsatzmilliarde an

Teilen

Viele Bestellungen aus der Chipindustrie lassen den Jenoptik-Vorstand mit hohen Erwartungen auf 2023 blicken. Eine Umsatzprognose hat er jetzt gewagt.

Jena - Der Thüringer Technologiekonzern Jenoptik will in diesem Jahr die Milliardengrenze beim Umsatz überspringen. Der Vorstand rechnet wegen guter Geschäfte mit Anlagen für die Halbleiterindustrie und eines hohen Auftragseingangs mit einem Umsatz von 1,05 bis 1,10 Milliarden Euro, teilte die Jenoptik AG am Dienstag am Konzernsitz in Jena mit. Jenoptik hatte sich in den vergangenen Jahren von einer Reihe von Geschäftsfeldern getrennt, zuletzt von der Militärtechniksparte und sich auf das Geschäft mit Optik und Lasern konzentriert.

Im vergangenen Jahr wurde nach Angaben des Vorstandes ein Umsatzplus von fast 31 Prozent auf rund 980 Millionen Euro erwirtschaftet. Erwartet worden waren 945 bis 960 Millionen Euro. Die 2021 erworbenen Unternehmen BG Medical und die SwissOptic-Gruppe hätten rund 160 Millionen Euro zum Umsatz beigetragen. Die Börse bewertete die Zahlen positiv - die Jenoptik-Aktie gewann nach Bekanntgabe der Umsatzprognose etwa fünf Prozent.

„Jenoptik hat sich im Geschäftsjahr 2022 in einem herausfordernden Umfeld besser entwickelt als zu Jahresbeginn erwartet“, betonte Vorstandschef Stefan Traeger. „Mit Blick auf unseren Auftragseingang und -bestand rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr 2023 mit einer weiteren Umsatz- und Ergebnissteigerung.“

Der Auftragseingang sei im vergangenen Jahr um 27 Prozent auf rund 1,18 Milliarden Euro gestiegen. Den Auftragsbestand gab der Vorstand mit rund 734 Millionen Euro an.

Jenoptik hatte erst Ende Januar einen mehrjährigen Großauftrag für die Lieferung optischer Komponenten für Fertigungsanlagen in der Halbleiterindustrie bekannt gegeben. Das Volumen der Vereinbarung mit einem weltweit agierenden Konzern liegt im oberen zweistelligen Millionenbereich. Das Jenaer Unternehmen ist im Markt für Produktionsanlagen der Chipindustrie seit vielen Jahren aktiv. Seit 2022 werden Fertigungskapazitäten in Dresden ausgebaut.

Der Konzern beschäftigt nach eigenen Angaben rund 4400 Menschen, davon etwa 1500 in Jena. 2021 hatte der Umsatz des börsennotierten Unternehmens bei 751 Millionen Euro gelegen. dpa