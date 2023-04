Junge Liberale: Tanzverbot Relikt aus vergangenen Zeiten

Der Jugendverband der FDP hat die Abschaffung des Tanzverbots am Karfreitag gefordert. „Das Tanzverbot ist ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit, in der die „Trennung von Staat und Kirche“ noch als radikales Konzept galt und Religion keine Privatsache, sondern Staatsangelegenheit war“, sagte der Thüringer Landesvorsitzende der Jungen Liberalen, Christopher Hubrich, laut Mitteilung vom Freitag.

Erfurt - Es passe nicht mehr in eine liberale, säkulare Gesellschaft, dass es sogenannte stille Feiertage gebe, an denen sich die gesamte Gesellschaft aufgrund christlicher Gewohnheiten und Ritualen einschränken müsse, kritisierte Hubrich.

Auch in Thüringen gilt der Karfreitag wie in anderen Bundesländern als sogenannter stiller Feiertag. Dem Thüringer Feier- und Gedenktagsgesetz zufolge sind dann „musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und in Nebenräumen mit Schankbetrieb, öffentliche sportliche Veranstaltungen, alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, wenn sie nicht der Würdigung des Tags oder der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen und auf den Charakter des Tags Rücksicht nehmen“ verboten. dpa