Karnevalsparty statt Umzug: Landeshauptstadt feiert Fasching

Thüringens größter Faschingsumzug in Erfurt sollte nach der Corona-Zwangspause eigentlich seine Wiederauferstehung erleben. Doch nach der Absage wird in der Landeshauptstadt nun improvisiert. Am Sonntag (11.11 Uhr) steigt auf dem Domplatz eine von der Stadtverwaltung organisierte Karnevalsparty. Unter dem Motto „Domplatz Helau“ soll unter anderem Ballermann-Schlagerbarde Mickie Krause für Stimmung sorgen.

Erfurt - Bei der Party sollen auch Faschingsvereine, die sonst den Umzug bestreiten, mit dabei sein. Die Gemeinschaft Erfurter Carneval hatte den Umzug knapp drei Wochen vor dem geplanten Termin abgesagt und dies mit den gestiegenen Kosten für Personal und Sicherheit begründet.

Es ist nach Einschätzung des Landesverbands der Thüringer Karnevalvereine die einzige Absage eines Faschingsumzugs in diesem Jahr in Thüringen. Am Sonntag soll es unter anderem in Ilmenau (Ilm-Kreis) einen Umzug durch die Stadt geben, auch in Neustadt an der Orla ist ein Narrentross angekündigt. dpa