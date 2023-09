Kavallerie im Thüringer Wald: internationale Meisterschaften

Die Mannschaft der Nádasdy Husaren aus Ungarn. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Ulanen, Husaren, Dragoner: In historische Uniformen gekleidete Reiter und Reiterinnen lassen im Thüringer Wald die nur noch aus Büchern oder Filmen bekannte Kavallerie-Tradition wieder aufleben. In Crawinkel (Landkreis Gotha) begannen am Freitag die internationalen deutschen Meisterschaften der Kavallerie. 57 Starter, darunter 12 Frauen, beteiligen sich bis zum Sonntag an verschiedenen Reitwettbewerben, wie eine Sprecherin des Deutschen Kavalleriverbandes sagte.

Crawinkel - Sie kommen aus fünf europäischen Ländern - Deutschland, Polen, Frankreich, Österreich und der Schweiz. Auf dem Programm stehen 16 Prüfungen.

Am Freitag stand bei hochsommerlichen Temperaturen zunächst ein Gelände-Erkundungsritt auf dem Programm, bei dem die mit einem Säbel bewaffneten Wettkämpfer in einer bestimmten Zeit einen Weg durch unbekanntes Gelände auskundschaften mussten.

Kavalleristen - berittene Soldaten - waren über Jahrhunderte Teil der Armeen. Nach dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) und mit der fortschreitenden Motorisierung und der Entwicklung moderner Waffen verlor die Kavallerie an Bedeutung. Bekannt sind etwa die Ulanen. Diese mit Lanzen bewaffneten Reiter kämpften noch im Ersten Weltkrieg. dpa