Keine Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen mehr

Ein Mann hält eine FFP2-Maske in der Hand. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die meisten Corona-Regeln in Thüringen sind seit Sonntag aufgehoben. Es endete die Maskenpflicht in fast allen öffentlichen Bereichen und auch die Zugangsbeschränkungen unter anderem in der Gastronomie entfielen. Es gilt laut Gesundheitsministerium damit nur noch der im Bundesinfektionsschutzgesetz vorgesehene Basisschutz.

Erfurt - Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) empfahl den Bürgerinnen und Bürgern angesichts nach wie vor überdurchschnittlich hoher Infektionszahlen jedoch, künftig freiwillig Masken in geschlossenen Räumen zu tragen. Sie nannte als Beispiele Veranstaltungen, Friseurbesuche und das Einkaufen.

Masken müssen verpflichtend nur noch in Bussen und Bahnen, in Arztpraxen, Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen getragen werden. Vorgeschrieben sind sie auch in Gemeinschaftseinrichtungen für Obdachlose und Geflüchtete. Eine Testpflicht besteht laut Ministerium nur noch für Besucher und Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Die rot-rot-grüne Regierungskoalition war im Landtag mit dem Vorhaben gescheitert, die bisherigen Corona-Maßnahmen über eine Hotspot-Regelung bis zum 8. Mai zu verlängern. dpa