Kita-Reform: Neue Schulden vorstellbar

Abgeordnete sitzen im Plenarsaal bei einer Sitzung des Thüringer Landtags. © Bodo Schackow/dpa/Archivbild

Linke, SPD und Grüne wollen in Thüringen Familien mit einem weiteren beitragsfreien Kindergartenjahr entlasten und die Qualität der frühkindlichen Betreuung verbessern. Um diese Vorhaben bezahlen zu können, hat Thüringens Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich eine langsamere Schuldentilgung und mögliche Kredite ins Spiel gebracht. „Ich wäre auch geneigt, über Kreditfinanzierung nachzudenken“, sagte Rothe-Beinlich am Mittwoch im Thüringer Landtag.

Erfurt - Eine andere Option wäre ihrer Meinung nach eine Streckung der Schuldentilgung - also eine langsamere Rückzahlung von bestehenden Krediten.

Die Fraktionen von Linke, SPD und Grünen streben eine umfassende Reform des Thüringer Kindergartengesetzes an. Einen entsprechenden Entwurf für eine Novelle stellten die Bildungspolitiker der drei Partner am Mittwoch vor. Demnach soll ab August 2024 ein drittes gebührenfreies Kita-Jahr im Freistaat eingeführt werden - bisher sind schon die beiden letzten Jahre vor der Einschulung kostenlos.

Außerdem will Rot-Rot-Grün Qualitätsverbesserungen in der Betreuung erreichen und dafür den Personalschlüssel bei den Über-Dreijährigen vereinheitlichen. Zudem soll ein Zentrum für frühkindliche Bildung entstehen, das vor allem wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis in den Einrichtungen bringen soll.

„Wir sind uns bewusst, dass die Umsetzung unserer Novelle finanziell ambitioniert ist“, teilten die drei Fraktionen mit. Für das Haushaltsjahr 2024 würden die Vorschläge, die den Plänen zufolge erst ab August greifen würden, Mehrkosten von rund 49 Millionen Euro bedeuten. In den Folgejahren wäre deutlich mehr Geld nötig, weil dann jeweils das ganze Jahr finanziert werden müsste.

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hatte kürzlich signalisiert, dass im Haushaltsentwurf für den Bildungsetat für 2024 kein Geld für die Qualitätsverbesserungen und das beitragsfreie Kita-Jahr vorhanden sind. Die Landesregierung hatte am Dienstag einen Haushaltsentwurf beschlossen, nun ist das Parlament am Zug. Rot-Rot-Grün ist für eine Verabschiedung des Haushalts und auch der Kita-Novelle auf einen Kompromiss mit der Opposition angewiesen, da dem Bündnis vier Stimmen für eine Mehrheit fehlen. dpa