Klimaaktivisten auf Straße geklebt: Behinderungen im Verkehr

Immer wieder kleben sich Klimaaktivisten in deutschen Städten auf Straßen, um so für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Am Montag kam es in Erfurt und Halle wegen solcher Aktionen zu Verkehrsbehinderungen.

Erfurt - In Erfurt haben sich Klimaaktivisten auf eine Straße geklebt und damit den Verkehr teils blockiert. Beteiligt waren am Montagmorgen drei Frauen und ein Mann, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten sich auf die Fahrbahn der Stauffenbergallee gesetzt, drei von ihnen klebten sich auf der Fahrbahn fest. Sie gehörten zur Gruppe „Letzte Generation“, die bundesweit immer wieder mit ähnlichen Aktionen für mehr Klimaschutz protestiert.

In Erfurt waren die Polizei und Vertreter der Versammlungsbehörde Erfurt im Einsatz. Laut Polizei lösten speziell geschulte Beamte die Demonstrantinnen von der Straße. Gegen die Aktivisten werde nun wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und wegen des Verdachts der Nötigung vermittelt. Den Angaben zufolge verursachte die Blockade für etwa 1,5 Stunden Behinderungen im Straßenverkehr.

Auch in mehreren anderen deutschen Städten protestierten Klimaaktivisten - etwa in Halle in Sachsen-Anhalt. Dort beteiligten sich zehn Menschen, von denen sich nach Angaben einer Polizeisprecherin fünf auf der Fahrbahn der Professor-Friedrich-Hoffmann-Straße nahe der Franckestraße festklebten. Drei weitere Menschen waren demnach auf dem Gehweg festgeklebt, zwei waren nicht festgeklebt.

Auch in Halle löste die Polizei die Aktivistinnen und Aktivisten von der Straße. Zu Störungen sei es bei dem Einsatz nicht gekommen. Eine medizinische Behandlung der Aktivisten sei nicht nötig gewesen.

In Hannover war von einer Aktion der Aktivisten auch ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn von der Verkehrsbehinderung betroffen und musste einen Umweg in Kauf nehmen. Der Zustand des Patienten im Rettungswagen verschlechterte sich nach Angaben der Regionalleitstelle dadurch nicht.

Die Gruppe Letzte Generation fordert unter anderem mehr Klimaschutz, ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen und ein 9-Euro-Bahnticket für ganz Deutschland.

Zu der Aktion am Montag verwies die „Letzte Generation“ bei Twitter auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021, wonach dem Klimaschutz der Verfassungsrang erteilt worden sei. „Dennoch läuft der fossile Kurs weiter“, schrieb die Gruppe. dpa