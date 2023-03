Klimaaktivisten klettern auf Schornsteine von Heizkraftwerk

Aktivisten haben ein Transparent mit der Aufschrift „Gas is over“ auf den Schornsteinen des Heizkraftwerks befestigt. © Lena Werres/dpa

Fünf Klimaaktivisten sind am Mittwochfrüh auf die Schornsteine des Heizkraftwerks Jena geklettert. Die Polizei sei gegen 6.45 Uhr über den Vorfall informiert worden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Vor Ort entdeckten die Beamten zwei Menschen in rund 90 Meter Höhe sowie drei weitere, die sich in etwa 70 Meter Höhe aufhielten. Alle seien mit Sicherungstechnik ausgestattet, hieß es.

Jena - Den Angaben zufolge entrollten die Aktivisten ein Transparent mit der Aufschrift „Gas is over“.

Obwohl es sich um ein Privatgelände handele, habe der Leiter der Versammlungsbehörde der Stadt Jena die Aktion als Spontanversammlung genehmigt, teilte der Polizeisprecher mit. Ziel sei es aufgrund der Gefahr für die Beteiligten, nicht zuviel Druck auszuüben, hieß es. Es werde versucht, die Aktivisten zum Herunterklettern zu bewegen. Die Kommunikation mit den Menschen auf den Schornsteinen sei derzeit allerdings schwierig, so der Sprecher.

Die Feuerwehr sei mit Spezialgeräten zur Höhenrettung wie beispielsweise Sprungkissen vor Ort. Außerdem seien Spezialkräfte für eine mögliche Räumung angefordert worden, die zurzeit auf dem Weg nach Jena seien, teilte der Sprecher mit. Die Energieversorgung sei durch die Aktion nicht gefährdet. Das Kraftwerk, zu dem die Schornsteine gehören, sei im Moment aufgrund einer technischen Umstellung nicht in Betrieb.

Nach eigenen Angaben protestieren die Aktivisten unter anderem gegen die Europäische Gaskonferenz, die heute in Wien zu Ende geht. Konzerne und Politiker verhandeln hier über die Zukunft von Gas. Ein Bündnis von Klimaaktivisten hatte in diesem Zusammenhang international zu Protestaktionen aufgerufen. dpa