Klimawandel: 63 Anträge für Geld aus Landesprogramm

Teilen

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

In Thüringen sind in diesem Jahr nach Angaben des Umweltministeriums bislang fast 1,67 Millionen Euro an Kommunen aus dem Landesprogramm „Klima Invest“ zur Anpassung an die Klimakrise bewilligt worden. Dies betreffe 30 Maßnahmen, sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag auf Anfrage. Für weitere 63 Vorhaben im Gesamtvolumen von knapp 7,65 Millionen Euro lägen Anträge vor.

Erfurt - Aus dem 2019 vom Land erstmals aufgelegten Programm können Kommunen Geld etwa für den Hitzeschutz oder die Kühlung von öffentlichen Gebäuden, die Pflanzung von Straßenbäumen oder Sträuchern, für Systeme zur Aufnahme von Niederschlagswasser bei Starkregen oder für die Sanierung von Feuerlöschteichen erhalten.

Bei der Nutzung des Programms sei „noch Luft nach oben“, sagte der Sprecher. Allerdings zeige die Entwicklung, dass das Thema Klimaanpassung in den Kommunen angekommen sei. Das Finanzvolumen der aktuell vorliegenden Anträge sei mehr als doppelt so hoch wie die im vergangenen Jahr insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel von knapp 3,3 Millionen Euro für 52 Vorhaben. 2021 waren es 44 Projekte im Umfang von insgesamt 1,8 Millionen Euro. Im Startjahr 2019 hatte das Land 8 kommunale Vorhaben über insgesamt 75.000 Euro gefördert. dpa