Knapp eine Million Euro für Thüringer Bürgerradios

Die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) unterstützt die sechs Bürgerradios im Freistaat in diesem Jahr mit 971.000 Euro. Die Bürgerradios in Erfurt, Weimar, Nordhausen, Eisenach, Jena sowie im Städtedreieck Saalfeld/Rudolstadt und Bad Blankenburg tragen mit ihrem Programm zur Medienvielfalt bei, begründete die TLM am Donnerstag. Die Hörer honorierten die Arbeit der Sender mit guten Nutzungszahlen.

Erfurt - Insgesamt setzt die TLM nach eigenen Angaben für Aktivitäten in den Bürgermedien und die Förderung der Medienkompetenz in ganz Thüringen jährlich zwei Millionen Euro ein. dpa