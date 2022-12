Konflikt um Haushalt bleibt: CDU-Fraktion stimmt nicht zu

Teilen

Das Logo der CDU. © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Seit Wochen wird um den Thüringer Landesetat 2023 gerungen. Die rot-rot-grüne Minderheitskoalition hat für sie bittere Kompromisse mit der oppositionellen CDU geschlossen. Geholfen hat das nur bedingt.

Erfurt - Überraschung bei der entscheidenden Landtagssitzung zum Thüringer Rekordhaushalt 2023: Nach wochenlangem Tauziehen und einer Vielzahl von Kompromissen kündigte CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Donnerstag in einer Sondersitzung des Parlaments an, dass seine Fraktion dem Etat mit einem Volume von knapp 13,1 Milliarden Euro nicht zustimmen werde. Sie wolle sich bei der Abstimmung, die für den späten Donnerstagabend erwartet wird, enthalten.

Darauf verständigte sich die größte Oppositionsfraktion, deren Zustimmung die rot-rot-grüne Minderheitskoalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) eigentlich nach den schwierigen Verhandlungen erwartet hatte, kurz vor der Sondersitzung des Landtags. Rot-Rot-Grün bescheinigte der CDU einen Schlingerkurs.

Die CDU habe versucht, den ihrer Meinung nach unzulänglichen Haushaltsentwurf der Minderheitsregierung noch zu reparieren, sagte Voigt. „Aber das Grundgerüst dieses Haushalts stimmt nicht“, begründete er die Entscheidung für eine Enthaltung. Es werde zu wenig Krisenvorsorge getroffen. „Sie regieren ohne Plan“, warf er Rot-Rot-Grün vor.

Trotz der Enthaltung der CDU, die mit 21 Abgeordneten nach der Linken im Landtag in Erfurt die zweitgrößte Fraktion stellt, gehe er davon aus, dass der Haushalt beschlossen wird, sagte Voigt. „Der Haushalt wird heute den Landtag passieren.“ Davon zeigten sich auch die Spitzen von Linke, SPD und Grünen überzeugt.

Rot-Rot-Grün hat im Landtag mit 42 Stimmen keine eigene Mehrheit, der Koalition fehlen für eigenständige Entscheidungen 4 Stimmen. Darum wird seit Jahren versucht, Kompromisse mit der CDU-Fraktion zu schließen. Die AfD-Fraktion hat 19 Stimmen, die Gruppe der FDP 4. Hinzu kommen 4 Abgeordnete, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Steffen Dittes, kritisierte das Agieren des Oppositionsführers. „Herr Voigt, das ist ein Schlingerkurs. Das ist keine Verantwortungsübernahme für dieses Land.“ Er verteidigte den Haushalt als krisenfest und ausgewogen. Allein für Energiehilfen seien in einem Sonderfonds jetzt 457 Millionen Euro vorgesehen.

Der Etat steigt im Vergleich zu diesem Jahr um gut eine Milliarde Euro und um etwa 63 Millionen Euro zum Regierungsentwurf. Die CDU hat laut Voigt unter anderem dafür gesorgt, dass die Zahlungen an die Kommunen um insgesamt rund 150 Millionen Euro aufgestockt wurden.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Matthias Hey, sagte in Richtung CDU: „Eine Enthaltung in dieser Frage ist keine Haltung.“ Schließlich handele es sich um das wichtigste Gesetz des Jahres. Er habe den Eindruck, bei ihren Änderungen im Etat habe die CDU es oft darauf angelegt, Punkte zu treffen, „die Rot-Rot-Grün besonders weh tun“. Das gelte unter anderem für Kürzungen von 400.000 Euro im Landesprogramm für Demokratie, gegen die vor dem Landtag Gewerkschafter und Vertreter von Demokratieprojekten demonstrierten.

Mit Blick auf die Landtagswahl 2024 machte Hey deutlich, dass die Sozialdemokraten mit keiner Partei verhandelt würden, die solche Landesprogramme beschneide. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich, warf der CDU vor, sie wolle dem Haushalt zwar ihren Stempel aufdrücken, „aber dann nicht dafür verantwortlich sein“. Die Enthaltungsentscheidung zeuge von einer schwierigen Situation innerhalb der CDU-Fraktion.

Massive Kritik am Ausgabevolumen kam von FDP-Gruppensprecher Thomas Kemmerich, der von einem traurigen Rekordhaushalt sprach. AfD-Fraktionschef Björn Höcke nannte den Haushalt „linke Politik der Unvernunft“; die CDU habe Thüringen verraten.

Nach Angaben des Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Volker Emde, werden die finanziellen Rücklagen des Landes zur Finanzierung des Etats nicht so stark wie ursprünglich geplant in Anspruch genommen. Statt 820 Millionen Euro müsse das Land nun 752 Millionen Euro aus seiner Sparbüchse für schlechte Zeiten nehmen. Nicht im Etat enthalten ist die eigentlich geplante Rückzahlung eines Teils der Kredite, die Thüringen für sein Corona-Hilfsprogramm aufgenommen hat. Per Entschließungsantrag soll die Landesregierung aufgefordert werden, rund 150 Millionen Euro aus nicht verbrauchten Geldern für die Schuldentilgung zu nutzten. dpa