Krankheitsfälle: Zugverkehr in Thüringen eingeschränkt

Wegen der kurzfristigen Krankmeldung von Mitarbeitern im mehreren Stellwerken ist der Zugverkehr in Thüringen am Wochenende nur eingeschränkt möglich. Ausfälle gibt es in den Stellwerken Erfurt-Nord, Ringleben, Hohenebra und Oppurg, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte. Davon betroffen sind die Linien RB 52, RE 55 und 56, RE 2, RE 12 und RB 22.

Erfurt/Leipzig - So fahren am Samstag und Sonntag zwischen Erfurt und Nordhausen (RB 52 und RE 55/56) nur vormittags und abends einzelne Züge. Die Züge der RB 52 fahren am Sonntag zwischen Erfurt und Leinefelde, während die Linien RE 55/56 zwischen Sondershausen und Erfurt entfallen. Ob ein Ersatzverkehr eingerichtet werden könne, werde noch geprüft, hieß es.

Auf der Strecke zwischen Erfurt und Kassel-Wilhelmshöhe (RE 2) werden die Züge am Samstag und Sonntag zwischen Erfurt und Bad Langensalza ohne Zwischenhalt umgeleitet.

Auf der Verbindung Saalfeld – Gera (RE 12, RB 22) fahren die Züge am Samstag und Sonntag bis 08.00 und ab 20.00 Uhr mit Verspätungen von bis zu 20 Minuten. dpa