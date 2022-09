Kühles und wechselhaftes Wochenende mit Regenschauern

Regentropfen liegen auf einer Windschutzscheibe. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Thüringen müssen sich auf ein kühles und wechselhaftes Wochenende einstellen. Das Wochenende ist geprägt von Regenschauern und kühlem Wind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Vereinzelt könne es zu gewittrigen Schauern kommen.

Erfurt - „Das Wochenende ist zu kühl für diese Jahreszeit. Normalerweise wären im September Temperaturen um die 21 Grad zu erwarten“, sagte ein Sprecher des DWD. Am Freitag reichen die Höchstwerte von 15 bis 18 Grad, in den höheren Lagen von 10 bis 15 Grad. Die Tiefstwerte reichen von 10 bis 5 Grad. Es wehe mäßiger, teils böig auffrischender Wind mit vereinzelten stürmischen Böen. Abends lasse der Wind nach.

Es bleibt auch die folgenden Tage stark bewölkt, regnerisch und windig. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 13 und 15 Grad, in den höheren Lagen zwischen 8 und 12 Grad. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 4 Grad. Am Sonntag reichen die Höchstwerte von 10 bis 14 Grad, in den höheren Lagen 6 bis 10 Grad. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 3 Grad. Auch der Montag soll wechselhaft mit Schauern und nur gelegentlichem Sonnenschein werden. dpa