Kunst zum Mitanpacken: Neue Installation bei Spiegelarche

Kunst in der Landschaft: Die Spiegelarche wartet in dieser Saison wieder mit einem besonderen Kunstwerk auf. Dabei sollen auch Besucherinnen und Besucher zum Spaten greifen.

Roldisleben - Besucher schippen Erde auf ein Förderband, die zur Skulptur wachsen soll: Das ist das Konzept einer neuen Kunstinstallation an der Spiegelarche bei Roldisleben (Landkreis Sömmerda). „Es geht um das Thema Erdverbundenheit und darum, etwas gemeinsam zu schaffen“, so die Pressesprecherin für die Spiegelarche, Petra Schumacher. „Es ist kein klassisches Ausstellungsprojekt, bei dem Besucher kommen, sich Kunst passiv ansehen und wieder gehen.“ Stattdessen könne das Publikum selbst etwas tun, Spuren hinterlassen und Teil von etwas Größerem werden.

Die zeitlich begrenzte Installation umfasst zwei Pavillons mit der Spiegelarche im Hintergrund. Zwischen den Pavillons befindet sich ein industrielles Förderband. Besucherinnen und Besucher können in einem Pavillon mit Schaufeln und Pickeln ein Loch graben. Der Erdaushub wird dann über ein Förderband in den anderen Pavillon befördert. Dort fällt die Erde durch eine Luke im Dach und wächst so stetig zu einer Skulptur heran.

Die Installation „Hole/mole,2023“ des Kunstkollektivs YRD.Works ist von Sonntag bis zum 27. August zu erleben. Die Spiegelarche selbst als Ort, an dem Kultur auf Natur treffe, habe die Inspiration zu der Arbeit geliefert, hieß es von der Künstlergruppe. Mit der Installation würden Kultur und Natur sprichwörtlich gegenübergestellt. Bei der Spiegelarche handelt es sich um zwei verspiegelte Container mitten auf einem Feld. Ausstellungen, Installationen, aber auch Workshops und andere Projekte zwischen Kunst, Kultur und Wissenschaft stehen dort auf dem Programm. dpa