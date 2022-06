KV: Leichte Zunahme von Covid-19-Patienten in Arztpraxen

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Die Arztpraxen in Thüringen bekommen die Corona-Sommerwelle nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) allmählich zu spüren. Mit den steigenden Inzidenzen in den vergangenen Wochen habe auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Praxen leicht zugenommen, teilte die KV-Vorsitzende Annette Rommel auf Anfrage mit. „In der Regel weisen die Patienten nur leichte Symptome und milde Verläufe auf.“

Weimar - Zahlen zu aktuellen Behandlungen und Krankschreibungen liegen laut KV noch nicht vor, da die Abrechnung des zweiten Quartals erst ab Anfang Juli läuft.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt aber aus Sicht von Rommel, die selbst Hausärztin ist, dass die Infektionen im Herbst wieder zunehmen könnten. Sie empfahl zum Schutz vor schweren Verläufen deshalb die Schutzimpfung gegen Covid-19. Schon eine erste Auffrischung erhöhe den Schutz vor der grassierenden Omikron-Variante.

Spitzenvertreter von Thüringer Ärzte- und Klinikverbänden hatten die rot-rot-grüne Landesregierung kürzlich aufgefordert, rechtzeitige Vorkehrungen für einen möglichen Corona-Herbst zu treffen. Sie verlangten auf einem Fortbildungskongress in Weimar einen Maßnahmenkatalog. Thüringen müsse sich auf einen neuen Corona-Herbst optimal vorbereiten, hieß es dort. dpa