Land gibt mehr als eine Millionen Euro für Sprachkurse

Doreen Denstädt (Bündnis90/Die Grünen), neue Justizministerin von Thüringen, steht nach der Vereidigung im Plenarsaal des Thüringer Landtags. © Martin Schutt/dpa/Archivbild

Thüringen fördert dieses Jahr 66 Deutsch-Sprachkurse für Zuwanderer. Das Land übernehme 90 Prozent der dafür geplanten rund 1,6 Millionen Euro, teilte das Migrationsministerium am Freitag mit. Zielgruppe des Landesprogramm „Start Deutsch“ sind Menschen mit Migrationshintergrund, die etwa aus formalen Gründen nicht an Integrationskursen teilnehmen können, weil etwa keine Berechtigung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorliegt.

Erfurt - „Ein schneller Zugang zur Sprache eröffnet für Teilnehmerinnen und Teilnehmer neue Integrationsperspektiven vom Austausch mit der Nachbarschaft, der Teilhabe am Vereinsleben bis hin zur Verständigung am Arbeitsplatz“, sagte Thüringens Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne).

Das Programm an sich ist nicht neu, wird aber dieses Jahr neue ausgerichtet. So sollen die Kurse insbesondere in Regionen angeboten werden, in denen in absehbarer Zeit keine passenden Integrationskurse des Bundes bereitgestellt werden können. dpa