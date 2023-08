Land hilft jungen Landwirten beim Start

Ein Traktor zieht Pflug und Egge über ein abgeerntetes Feld. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In der Thüringer Landwirtschaft steht ein Generationswechsel an. Wer nicht älter als 40 Jahre und ausgebildeter Landwirt ist, kann Unterstützung vom Land bekommen.

Erfurt - Thüringen hilft jungen Landwirten mit Startkapital auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Die erste Förderung aus einem 2023 aufgelegten Programm ging am Donnerstag an eine Junglandwirtin vom Gut Schönberg in Schierschwende (Unstrut-Hainich-Kreis), die einen Öko-Betrieb führen will, wie das Agrarministerium in Erfurt mitteilte. Zischen 35.000 und 70.000 Euro Startkapital könnten gezahlt werden, wenn Landwirte und Landwirtinnen im Alter bis 40 Jahren Betriebe neu gründeten oder bestehende übernehmen.

Damit solle auch der anstehende Generationswechsel in der Landwirtschaft unterstützt werden, sagte Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke). Laut dem Ministerium ist allerdings nur für jeden dritten Agrarbetrieb eine Nachfolgeregelung in Sicht. Der Frauenanteil liege nur bei 18 Prozent.

Insgesamt seien bisher 25 Förderanträge für die Starthilfe über ein Volumen von fast 1,64 Millionen Euro beim Landesverwaltungsamt eingegangen. 13 Anträge seien als förderfähig bewertet worden. In neun Fällen gehe es um die Neugründung eines landwirtschaftlichen Einzelunternehmens, in drei Fällen um die Übernahme eines Agrarbetriebes und in einem Fall um eine innerfamiliäre Hofnachfolge.

In diesen 13 Fällen gehe es um eine Förderung von insgesamt 812.000 Euro - laut Karawanskij mehr, als im Etat vorgesehen. „Eigentlich standen uns im Haushalt nur 700.000 Euro zur Verfügung.“ Letztlich seien Restmittel aus anderen Förderprogrammen dafür genutzt worden. Die Starthilfen sollen zunächst bis 2027 laufen. Die zweite Antragsrunde startet nach Angaben des Ministeriums voraussichtlich im Dezember 2023.

Der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Klaus Wagner, unterstützte das Programm als Schritt in die richtige Richtung. Es passe aus seiner Sicht aber nicht gut genug zur Betriebsstruktur in Thüringen. Auch bei größeren Agrarbetrieben stehe ein Generationswechsel an. Wünschenswert seien auch Trainingsprogramme für angehende selbstständige Landwirte. dpa