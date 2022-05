Land liefert Material zum Schutz ukrainischer Kulturgüter

Ukrainische Kultureinrichtungen bekommen aus Thüringen Verpackungsmaterial zum Schutz geliefert. Um Kulturgüter von Museen, Bibliotheken und Archiven schnell in Sicherheit zu bringen, sollen 100 Rollen mit Luftpolsterfolien, Japan-Seidenpapier und Tyvek-Soft-Vlies wie auch 300 stapelbare Archivkartons und 96 Feuerlöscher von Weimar aus in das Kriegsland gebracht werden, teilten der Kulturrat Thüringen, die Klassik Stiftung Weimar und die Thüringer Staatskanzlei am Mittwoch gemeinsam mit.

Weimar - Bei der Lieferung, die am Donnerstagmorgen von Weimar aus in einem Lastwagen starten soll, handelt es sich um die Thüringer Beihilfe innerhalb der Bundesinitiative „Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine“.

Das Technische Hilfswerk soll die Lieferung im Gesamtwert von etwa 11 000 Euro zunächst in das Logistikzentrum Hilden in Nordrhein-Westfalen bringen. Hier werden deutschlandweit alle Materialien gesammelt und zentral in die Ukraine weitertransportiert. Die Hilfsgüter wurden am Mittwoch übergeben. dpa