Land mit mehreren Ex-Regierungschefs bei Steinmeier-Wahl

Teilen

Aus Thüringen werden neben Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) gleich vier Ex-Ministerpräsidenten am kommenden Sonntag in der Bundesversammlung vertreten sein. In das Gremium, das den neuen Bundespräsidenten bestimmt, wurden nach Angaben der Landtagsverwaltung von Mittwoch die ehemaligen CDU-Regierungschefs Bernhard Vogel, Dieter Althaus und Christine Lieberknecht gewählt.

Erfurt - Die Gruppe der FDP im Landtag schickt Thüringens Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich.

Damit sind fast alle ehemaligen und der jetzige Ministerpräsident seit 1990 in Berlin dabei. Nicht vertreten ist der erste Thüringer CDU-Ministerpräsident Josef Duchac (83).

Insgesamt entsende Thüringen 20 Menschen in die Bundesversammlung. Für eine weitere Amtszeit als Bundespräsident stellt sich der Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier zur Wahl.

Die Linke als stärkste Fraktion im Thüringer Landtag ist neben Ramelow mit Landtagspräsidentin Birgit Keller vertreten. Für die SPD ist deren paralmentarische Geschäftsfüherin Diana Lehmann dabei. Für die AfD wurde Fraktionschef Björn Höcke bestimmt.

Die Landtage können einen Teil der Mitglieder der Bundesversammlung auf Vorschlag der Fraktionen wählen. Von den 20 Thüringer Vertretern wurden sieben von der Linken, je fünf von CDU und AfD sowie jeweils ein Vertreter von SPD, Grünen und FDP vorgeschlagen. dpa