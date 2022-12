Land stockt Vorräte für Krisenvorsorge auf

Nicht nur Privathaushalte und die Wirtschaft spüren, dass längst nicht mehr alle Waren immer und überall sofort verfügbar sind. Die Lagerhaltung hat deshalb an Bedeutung dazugewonnen – auch für den Freistaat.

Erfurt – Angesichts der Krisen in den vergangenen Jahren lagert Thüringen zusätzliches Material etwa für die Polizei und den Katastrophenschutz ein. So seien in Folge der Corona-Pandemie die Vorräte an medizinischen Masken und Schutzanzüge aufgestockt worden, sagte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Die Pandemie und der Ukrainekrieg hätten vermehrt zu Lieferschwierigkeiten geführt, sodass es wichtig sei, manche Waren in größerer Zahl vorrätig zu haben.

Um Fahrzeuge einsatzbereit zu halten, stockte zudem die Thüringer Polizei ihren Vorrat eines Harnstoffzusatzes zur Abgasreinigung bei Dieselautos auf. Dazu seien zusätzliche dezentrale Kapazitäten geschaffen worden, sagte der Sprecher. Manche moderne Dieselautos lassen sich ohne diesen Zusatz nicht einmal mehr starten. Bei der Lieferung dieses Stoffes hatte es zuletzt Engpässe gegeben.

Außerdem wurde für die Polizei mehr Diesel eingelagert. Dies solle auch weiterhin geschehen. So solle vor allem sichergestellt werden, dass die bei der Polizei vorhandenen Notstromgeneratoren zur Absicherung des Digitalfunks zuverlässig betankt werden können – auch dann, wenn die Kraftstoffversorgung in Deutschland gestört sein sollte.

Die Katastrophenschutzeinheiten des Landes verfügen nach Angaben des Innenministeriums über vier dezentrale Lager. Dort sind derzeit unter anderem 1,7 Millionen Sandsäcke und Sandsackfüllmaschinen zum Hochwasserschutz eingelagert. Dazu beispielsweise 800 Schutzanzüge, die bei chemischen Verseuchungen zum Einsatz kommen können, außerdem Zelte, Gabelstapler, Spaten, Schaufeln und Motorsägen.

Mehr eingelagertes Material macht mehr Lagerfläche nötig. Bei der Polizei habe dies in der Vergangenheit vorübergehend dazu geführt, dass Lagercontainer angemietet werden mussten, hieß es. dpa