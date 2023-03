Landeselternvertretung fordert kostenlos digitale Lernmittel

Eine Schülerin erledigt Schulaufgaben an einem Laptop. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Thüringer Landeselternvertretung fordert kostenlose digitale Lernmittel wie Laptops oder Tablets an den Schulen. „Die Lernmittelfreiheit ist auf digitale Lernmedien auszuweiten“, hieß es in einem am Donnerstag verbreiteten Forderungspapier zur geplanten Schulgesetzänderung. Sie müsse zudem für alle Schulen und Klassenstufen gelten.

Erfurt - Im Landtag werden derzeit mehrere Vorschläge zur Änderung des Schulgesetzes diskutiert. Der Entwurf von Rot-Rot-Grün sieht unter anderem vor, für digitalen Distanzunterricht eine gesetzliche Grundlage schaffen. Die Opposition steht dem Reformpaket skeptisch bis ablehnend gegenüber.

Von der CDU-Fraktion und der FDP-Gruppe gibt es einen eigenen Entwurf zur Änderung des Schulgesetzes. Darin geht es vor allem um Inklusion und die Rolle von Förderschulen im Freistaat. dpa