Landesregierung will 2023 deutlich mehr ausgeben

Die Thüringer Landesregierung will für den Haushalt 2023 deutlich mehr Geld einplanen. Der Etat soll im Vergleich zu 2022 um knapp 900 Millionen auf rund 12,8 Milliarden Euro steigen, wie Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt sagte. Zuvor hatte sich das Kabinett auf einen Haushaltsentwurf geeinigt. Allerdings ist die rot-rot-grüne Minderheitsregierung für die Verabschiedung im Landtag auf mindestens vier Stimmen aus der Opposition angewiesen.

Erfurt - FDP und CDU äußerten sich zunächst kritisch zu den Plänen der Landesregierung.

Taubert zufolge will das Land 2023 erneut tief in die Rücklagen greifen. Demnach sollen laut Entwurf bis zu 640 Millionen Euro aus dem Topf entnommen werden, der eigentlich unvorhergesehene Mehrkosten abpuffern soll. Die Rücklage könnte damit über das Jahr 2023 von knapp über eine Milliarde Euro auf nur noch 400 Millionen Euro zusammenschmelzen.

Die Ministerien hatten ursprünglich noch mehr Geld verplanen wollen: Im Zuge der sogenannten Chefgespräche wurden die Etatvorstellungen der Ressortchefs in den vergangenen Wochen aber um rund 460 Millionen Euro gedrückt, wie Taubert berichtete. dpa