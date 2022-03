Landtag debattiert über Grunderwerbssteuer in Thüringen

Teilen

Abgeordnete stehen im Thüringer Landtag. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die im Ländervergleich hohe Grunderwerbsteuer in Thüringen beschäftigt am Donnerstag (9.00 Uhr) den Landtag in Erfurt. Die oppositionelle FDP will den Steuersatz, der beim Kauf von Grundstücken und Häusern fällig wird, von 6,5 Prozent auf 3,5 Prozent senken. Sie hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt. Die Liberalen sehen in dem Steuersatz ein „Hindernis auf dem Weg zum Eigenheim“.

Erfurt - Die CDU-Fraktion plädiert dagegen für Freibeträge beim Kauf von selbst genutztem Wohneigentum. Dazu soll die Landesregierung eine Bundesratsinitiative starten. Die AfD hat einen Antrag vorgelegt, nach dem das Land für einkommensschwache Familien die Grunderwerbsteuer beim Immobilienkauf übernehmen soll. Die Höhe der Steuer war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema von Anträgen der Opposition im Thüringer Parlament.

Die für Donnerstag geplante Wahl eines neuen Präsidenten des Verfassungsgerichts wurde vom Landtag auf diesen Freitag verlegt. dpa