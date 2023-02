Langer Tag der Natur 2023 in Thüringen geplant

Teilen

Die Tierwelt bei Tag und Nacht erleben und Natureindrücke speziell für Kinder - das ist das Anliegen des „Langen Tags der Natur“ 2023 in Thüringen. Für das Projekt am 9. und 10. Juni würden weitere Partner mit Angeboten gesucht, teilten der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen und die Stiftung Naturschutz Thüringen in Jena mit. Es gehe darum, den Thüringern Naturentdeckungen zu ermöglichen.

Jena - 2022 seien mehr als 90 Veranstaltungen landesweit im Freistaat zusammengekommen.

Freiwillige Helfer hätten beispielsweise eine Falternacht im Stadtpark, Naturerlebnisse im Moor oder Beobachtungen von Wasserfledermäusen ermöglicht. Vorschläge für dieses Jahr sollten dem Nabu bis zum 12. März 2023 gemeldet werden. Wer später käme, finde seine Veranstaltung nicht im gedruckten Programm, aber auf der Internetseite zur Aktion. dpa