Langlauf im Thüringer Wald wegen Regen nicht mehr möglich

Tief verschneit ist die Landschaft am Grenzadler in Oberhof. © Hendrik Schmidt/dpa

Aufgrund des anhaltenden Regens ist im Thüringer Wald aktuell kein Langlauf mehr möglich. Das teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Freitag mit. Nach Angaben des Verbands sind für Skifahrer aktuell noch fünf Liftanlagen geöffnet, in Masserberg, Steinach, Schmiedefeld und zwei in Oberhof.