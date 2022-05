Laster kippt um: A4 stundenlang Richtung Frankfurt gesperrt

Teilen

Nach einem Lkw-Unfall am frühen Donnerstagmorgen musste die Autobahn voll gesperrt werden. © --/Autobahnpolizeiinspektion Thüringen/dpa

Die elf Tonnen Fracht waren eigentlich für den Luftverkehr bestimmt. Doch dann landeten sie auf der A4 bei Erfurt. Die Autobahn blieb stundenlang in Richtung Frankfurt am Main voll gesperrt.

Erfurt - Auf der Autobahn 4 ist am frühen Donnerstagmorgen kurz hinter der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach ein Anhänger eines Lang-Lkw umgestürzt. Der 71-jährige Lkw-Fahrer war gegen 3.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in Richtung Frankfurt von der Fahrbahn abgekommen und bei dem Versuch dagegen zu lenken zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn ist seitdem voll gesperrt.

Mit einem Kran und unter Einsatz von Luftkissen wurde der Anhänger nach seiner Entladung geborgen. Gegen 13 Uhr stand er wieder auf seinen Rädern. Doch auch noch rund zehn Stunden nach dem Unfall blieb die Autobahn voll gesperrt. Lkws standen bis zu sieben Kilometer im Stau. Auch wenn viele Autos an der Ableitung Erfurt-Vieselbach oder bereits an der Anschlussstelle Nohra abfuhren, staute sich auch hier der Verkehr rund um die Unfallstelle und auf den Umleitungen. Die Polizei rechnet damit, dass die Autobahn noch am Mittag wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Der 71 Jahre alte Fahrer sowie sein Beifahrer wurden nach Polizeiangaben bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 46.000 Euro geschätzt. dpa