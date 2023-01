Lastwagen rollt Fußgänger über die Beine: Mann verletzt

Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Lastwagen ist in Jena über die Beine eines Fußgängers gerollt. Der 64 Jahre alte Passant wurde bei dem Unfall am Mittwochvormittag schwer verletzt und kam in eine Klinik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Jena - Ersten Erkenntnissen zufolge hielt der Lastwagen kurz an einer Einfahrt, setzte jedoch wenige Momente später seine Fahrt fort. In dem Glauben, der Lkw halte, habe der 64 Jahre alte Fußgänger die Straße betreten, um sie zu überqueren. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Fußgänger stürzte und wurde überrollt. Zur Unfallaufnahme wurde auch ein Gutachter hinzugezogen. dpa