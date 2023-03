Lehrerverband skeptisch bei Schulkooperationen

Teilen

Schülerinnen und Schüler sitzen in einem Klassenzimmer. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der Thüringer Lehrerverband (tlv) hat sich gegen eine verpflichtende Zweizügigkeit von Grund- und Regelschulen ausgesprochen. „Es würde längere Fahrten für die Schülerinnen und Schüler bedeuten“, sagte tlv-Sprecher Tim Reukauf am Freitag am Rande einer Anhörung im Thüringer Landtag. Hintergrund ist ein Gesetzentwurf der Fraktionen von Linke, SPD und Grünen, wonach Grund- und Regelschulen mindestens zweizügig, also mit mindestens zwei Klassen pro Klassenstufe, geführt werden müssten.

Erfurt - Die oppositionelle CDU hatte bereits im Vorfeld vor Schulschließungen durch diese Regelung gewarnt. Kleine Schulen, die die Anforderung nicht erfüllen können, sollen laut dem Entwurf über Schulkooperationen eine Schließung abwenden können. Solche Kooperationsmodelle zielen darauf ab, dass sich Schulen Lehrer teilen können. Auch der Thüringische Landkreistag hatte den Vorschlag kritisiert.

Reukauf stellte in Frage, welchen Nutzen die Schulkooperationen bringen sollen. „Lehrer können auch jetzt schon abgeordnet werden“, sagte er. Es sei bereits Realität, dass Lehrerinnen und Lehrer an mehreren Schulen unterrichten. dpa