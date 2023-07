Leitender Polizist als Zeuge gegen „Corona-Richter“

Eine Figur der blinden Justitia.

Im Prozess gegen einen Amtsrichter wegen eines Corona-Urteils werden am Donnerstag (9.00 Uhr) voraussichtlich weitere Einzelheiten der Ermittlungen öffentlich. Dann ist der Polizeibeamte vor dem Landgericht Erfurt als Zeuge geladen, der die Ermittlungen gegen den Weimarer Juristen geleitet hat. Es wird erwartet, dass er Angaben unter anderem dazu macht, welche Absprachen es 2021 zwischen dem Familienrichter und anderen Menschen gab, die die damals angeordneten Corona-Schutzmaßnahmen wie er ablehnten.

Erfurt - Im April 2021 hatte der Richter in einem von ihm verfassten Beschluss verfügt, dass Kinder an zwei Schulen in Weimar entgegen des damals geltenden Hygienekonzepts des Thüringer Bildungsministeriums keine Corona-Masken im Unterricht tragen müssten. Seine Entscheidung ist durch Folgeinstanzen inzwischen aufgehoben worden.

Die Staatsanwaltschaft Erfurt wirft dem Richter vor, seit mindestens Februar 2021 versucht zu haben, ein Verfahren „zu generieren“, mit dem er gegen die damals geltende Maskenpflicht sowie auch Corona-PCR- und -Schnelltests habe vorgehen wollen. Dazu habe er gezielt nach Kindern gesucht, für die er entsprechende Verfahren führen könne, hieß es während der Anklageverlesung am ersten Verhandlungstag. Im Prozess jetzt soll auch geklärt werden, ob sich der Mann mit seiner damaligen Entscheidung der Rechtsbeugung schuldig gemacht hat.

Der Familienrichter selbst hatte zum Prozessbeginn die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestritten. Die Strafverfolgungsbehörde habe in ihrer Anklage zahlreiche unzutreffende Behauptungen aufgestellt, sagte er. dpa