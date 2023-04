Linke diskutiert über drittes beitragsfreies Kita-Jahr

Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Die Thüringer Linke setzt am Sonntag (9.30 Uhr) ihren Landesparteitag in Sömmerda fort, bei dem es um ein Regierungsprogramm für die Landtagswahl 2024 geht. Dazu liegen den Delegierten eine Vielzahl von Anträgen und Vorschlägen vor. Erhoben wird unter anderem die Forderung nach einem weiteren beitragsfreien Kindergartenjahr in Thüringen. Zwei Kita-Jahre ihrer Sprösslinge sind für Eltern in Thüringen bereits beitragsfrei.

Sömmerda - Zudem soll das Betreuungsverhältnis für Kinder zwischen drei Jahren und Schulbeginn verbessert werden. Als Redner wird der Bundesvorsitzende Martin Schirdewan erwartet.

Am Samstag hatte die Linke auf ihrem Parteitag deutlich gemacht, dass sie nach der Landtagswahl im kommenden Jahr weiter regieren will. Ihr Ministerpräsident Bodo Ramelow will sein Amt verteidigen und nach eigenen Angaben für die Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition kämpfen. dpa