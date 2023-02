Linke-Fraktionschef Dittes kandidiert nicht erneut

Steffen Dittes (Die Linke), Fraktionschef, spricht zur Presse. © Martin Schutt/dpa/Archivbild

Thüringens Linke-Fraktionschef Steffen Dittes will seine politische Karriere mit Ablauf der Legislatur beenden und nicht erneut für den Landtag kandidieren. „Ich werde nicht wieder kandidieren 2024 und es ist eine ganz persönliche Lebensentscheidung, die ich getroffen habe“, sagte Dittes am Donnerstag in Erfurt. Es gebe keinen politischen Hintergrund dieses Entschlusses.

Erfurt - Er wolle sein Amt in der laufenden Legislatur, für die er gewählt sei, „mit voller Kraft“ ausüben.

Jeder Abgeordnete habe ein Mandat auf Zeit, sagte Dittes. Der Wähler entscheide, aber vorher entscheide jeder selbst, ob er sich noch einmal für fünf Jahre Verantwortung verpflichtet. „Und da habe ich für mich persönlich eine andere Entscheidung getroffen“, sagte der 49-Jährige. dpa