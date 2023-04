Linke-Parteitag beschäftigt sich mit Wahljahr 2024

Das Logo der Linken ist bei einem Parteitag an einem Mikrophon angebracht. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Linke will heute auf einem Parteitag in Sömmerda die Weichen für das Wahljahr 2024 stellen. Es soll unter anderem der Start für die Erarbeitung eines Regierungsprogramms gegeben werden. Die Linke stellt in Thüringen seit 2014 mit einer kurzer Unterbrechung mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten. Die Partei, die auf Bundesebene mit Wahlniederlagen und einer Debatte über Spaltungstendenzen zu kämpfen hat, will in Thüringen Regierungspartei bleiben.

Sömmerda - Neben Ramelow wird auf dem Parteitag, der bis Sonntag geht, auch der Bundesvorsitzende Martin Schirdewan als Redner erwartet. dpa