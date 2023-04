Linke will bei Landtagswahl Neuauflage von Rot-Rot-Grün

Teilen

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen. © Bodo Schackow/dpa

Die Linke strebt nach der Landtagswahl 2024 eine Neuauflage der Regierungskoalition mit SPD und Grünen in Thüringen an. „Ich kämpfe für Rot-Rot-Grün“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Samstag am Rand eines Parteitags in Sömmerda. Der 67-Jährige, der seit 2014 mit einer kurzen Unterbrechung Ministerpräsident einer rot-rot-grünen Koalition in Thüringen ist, tritt erneut als Spitzenkandidat seiner Partei an.

Sömmerda - „Klar ist, wir wollen wieder regieren“, sagte die Landesvorsitzende Ulrike Grosse-Röthig.

Ein Problem mit Blick auf das Wahljahr sei allerdings das Schwächeln der potenziellen Koalitionspartner SPD und Grüne, so Ramelow. Beide stünden in der Ampel-Regierung in Berlin stark unter dem Druck der FDP.

Den Thüringer Landesverband der Linken mit derzeit rund 3500 Mitgliedern bezeichnete Ramelow als stabil - trotz der Belastungen durch die Dauerquerelen der Bundespartei und der Abspaltungsthesen der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht. Dem Landesverband drohe auch bei der von Wagenknecht angekündigten Gründung einer neuen Partei keine Zerreißprobe. Ähnlich äußerten sich auch die beiden Landesvorsitzenden Grosse-Röthig und Christian Schaft.

Mit dem zweitägigen Parteitag will die Thüringer Linke in die Wahlvorbereitung und Erarbeitung eines neuen Regierungsprogramms starten. dpa