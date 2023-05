Lithium-Batterien in Elektrofirma in Brand: Hoher Schaden

Teilen

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Beim Brand von Lithium-Batterien eines Photovoltaik-Stromspeichers in einem Gewerbegebiet in Apolda ist am Samstag ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Eine als Batteriespeicher genutzte frei stehende Garage auf dem Gelände einer Elektrofirma sei vollständig ausgebrannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Firmeninhaber habe zunächst versucht, die Flammen selbstständig zu löschen.

Apolda - Er blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr gehe von einem technischen Defekt als Brandursache aus. dpa