Lkw erfasst Pannenwagen: Mann und Tochter schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 41-Jähriger und seine 17-jährige Tochter sind in ihrem liegengebliebenen Auto auf der A4 von einem Lkw gerammt und schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte am Montagabend nahe Eisenach wegen einer Panne auf dem Standstreifen angehalten, wie die Polizei mitteilte. Ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer sei zu weit nach rechts gefahren, dort sei der Laster mit dem Wagen kollidiert.

Eisenach - Das Auto wurde in die angrenzende Leitplanke gedrückt. Der Lkw durchbrach nach der Kollision die Leitplanke und fuhr die Böschung hinab, der Anhänger kippte dabei um. Das Gespann kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 41-Jährige und seine Tochter wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach einer einstündigen Vollsperrung blieb der rechte Fahrstreifen am Abend für die Bergung des Hängerzuges in Richtung Frankfurt am Main gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen sollen laut Polizei noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. dpa