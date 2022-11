Jackpot geknackt! Dauer-Lottospieler spielt seit Jahren - und räumt Millionen-Summe ab

Von: Martina Lippl

Wer träumt nicht von Lotto-Millionen und den inzwischen abgeschafften 500er-Euro-Scheinen (Symbolfoto)? Ein Lotto-Spieler aus Thüringen jetzt den Jackpot geknackt. © imago

Ein Lotto-Spieler aus Thüringen hat am Mittwoch (16. November) alles richtig gemacht. Der Glückspilz im Spiel 77 hat mächtig abgeräumt.

Suhl – Einmal Lotto-Millionär oder Lotto-Millionärin – wer träumt nicht davon? Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch ist für einen Glückspilz der Traum wahr geworden. Der Lotto-Spieler hat den Jackpot geknackt und fast 3,6 Millionen Euro gewonnen.

Lotto-Spieler spielt seit Jahren – jetzt räumt der Glückspilz 3,6 Millionen Euro ab

Der Geldtopf beim Spiel 77 war über die Wochen auf einen außerordentlichen Gewinn angewachsen. Zuvor hatte nämlich keiner den richtigen Tipp bei der Zusatzlotterie abgegeben. Jetzt hat ein Thüringer – ein treuer Dauer-Lottospieler – abgesahnt, wie Lotto Thüringen am Donnerstag mitteilt. Der Spieler kassiert die fast 3,6 Millionen Euro ab.

Lotto am Mittwoch vom 16.11.2022: Das sind die aktuellen Lottozahlen

Lottozahlen (Spiel 6 aus 49): 1, 9, 11, 30, 35, 37

Superzahl: 8

Spiel 77: 6405323

Super 6: 685654

(Alle Angaben sind ohne Gewähr)

Lotto-Jackpot in Thüringen geknackt

Der frischgebackene Lotto-Millionär kann sich freuen. Der Gewinn wird in den nächsten Tagen auf sein Konto gebucht. Es ist der 15. Lotto-Großgewinn in diesem Jahr, der nach Thüringen geht. Der erste Großgewinn beim Spiel 77, so die Thüringer Staatslotterie.

Hinweis der Redaktion: Glücksspiele bieten nicht nur Chancen. Sie können auch zur Sucht führen. Da es schwierig bis unmöglich ist, das eigene Spielverhalten zu analysieren, gibt es hierfür auf der Website check-dein-spiel.de einen Test. Betroffene von Glücksspielsucht finden bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA) Hilfe.