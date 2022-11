Maier lehnt Strafverschärfung für Klima-Protest ab

Teilen

Georg Maier auf einer Pressekonferenz. © Bodo Schackow/dpa/Archivbild

Thüringens Innenminister Georg Maier lehnt eine Strafverschärfung für illegale Klima-Proteste ab. Es sei schon jetzt nicht ausgeschlossen, dass es zu Freiheitsstrafen kommen könne, sagte der SPD-Politiker am Montagmorgen im Deutschlandfunk. „Was es jetzt nicht braucht, ist gesetzliche Verschärfung. Es gibt genügend Straftatbestände, die da auch angewendet werden können.“

Erfurt - Maier betonte, dass der Staat bei Straßenblockaden „klare Kante zeigen“ müsse. „Das geht nicht“, sagte der Innenminister. Die Gefahr von Folgeschäden - etwa durch Unfälle in einem sich bildenden Stau - sei hoch. „Ich finde diese Protestform einfach auch der Sache nicht dienlich. Der Staat muss dagegen vorgehen und tut das ja auch“, sagte Maier.

CSU-Chef Markus Söder hatte am Sonntag härtere Strafen für Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ gefordert - in besonders schweren Fällen bis hin zu Haftstrafen. Nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ will die Unionsfraktion im Bundestag einen Antrag für härtere Strafen für Klima-Aktivisten einbringen.

Auslöser der Debatte war der Tod einer Radfahrerin in Berlin. Sie war von einem Lastwagen überrollt worden. Ein Hilfsfahrzeug der Feuerwehr steckte in einem Stau, der von Klima-Protest ausgelöst worden sein soll. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete jedoch unter Berufung auf einen Einsatz-Vermerk, dass es nach Einschätzung der Notärztin keine Auswirkungen auf die Rettung der verletzten Frau hatte, dass der Wagen nicht zur Verfügung stand. dpa