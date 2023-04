Mann geht im Streit mit Pfeil und Bogen auf Frau los

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Im Streit mit einer Bekannten hat ein 41 Jahre alter Mann in Gera zu Pfeil und Bogen gegriffen und die Frau damit beschossen. Die 23-Jährige kam bei der Auseinandersetzung am Samstag mit dem Schrecken davon, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Bogenschütze habe sie nicht getroffen. Die Frau habe der Situation entkommen können und die Polizei informiert.

Gera - Die stellte den Bogen sicher und ermittelt gegen den Mann nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem eingesetzten Gerät um einen frei verkäuflichen Bogen, der Mann sei kein Sportschütze. dpa