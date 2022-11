Mann greift Frau an - Opfer lebensgefährlich verletzt

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

In Südthüringen ist eine 49 Jahre alte Frau bei einem Messerangriff von einem Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von einer „schwerwiegenden Auseinandersetzung im familiären Bereich“, bei der ein 57-Jähriger die Frau am Freitag in einem Büroraum in einem Ortsteil von Floh-Seligenthal (Kreis Schmalkalden-Meiningen) attackiert hatte.

Floh-Seligenthal/Schmalkalden - Sie erlitt Schnitt- und Stichverletzungen und musste notoperiert werden. Der Täter flüchtete, die Polizei stellte ihn nach einer eineinhalbstündigen Verfolgung unter anderem mit einem Hubschrauber an seinem Wohnort in Schmalkalden. Er wurde vorläufig festgenommen.

Eine Polizeisprecherin machte auf Nachfrage zunächst keine Angaben dazu, in welcher Beziehung Täter und Opfer stehen. Auch zu weiteren Details, etwa ob der Mann vorbestraft ist, gab es unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen vorerst keine Angaben. dpa